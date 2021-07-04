ردا على المغالطات.. الابراهيمي : متحور “دلتا” موجود بالمغرب وهذه نسبة فعالية اللقاحات ضده؟

هبة بريس- الرباط

انتقد عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا وعضو اللجنة العلمية ، ماأسماها المغالطات التي تروج لها بعد المنابر الاعلامية بخصوص تداول أخبار تخص سلالة متحور “دلتا” وفعالية بعض اللقاحات ضد هذه الفصيلة من فيروس كورونا.

وقال الابراهيمي في تدوينة مطولة على صفحته بموقع “فايسبوك” إن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا”، جاء نتيجة لتخفيف قيود الحجر الصحي، ومضاعفة عدد التحاليل، وتفشي المتحور “دلتا”، مشيرا الى أن هذه السلالة ستكون هي السائدة بالمملكة بعد أسابيع قليلة.

وأضاف الابراهيمي أن سلالة “دلتا” تتفشى أسرع بـ60 في المائة من “ألفا”، الذي يتفشى أسرع بـ60 في المائة من سلالة يوهان، لافتا إلى أن الإصابات سترتفع خلال الأيام المقبلة، لافتا الى أن أنه حسب كل البيانات العلمية، وآخرها المتعلق بلقاحات أسترازينيكا وجونسون، فإن كل اللقاحات تحمي ضد “دلتا”.

وذكر المتحدث ذاته، أن الهدف من التلقيح، هو تمكين الملقح من حماية تقيه من تطور الأعراض الحرجة، المصاحبة للإصابة بالفيروس، وليس عدم إصابته.

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