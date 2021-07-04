سلا.. النيابة العامة تفتح تحقيقا في وفاة شخص كان خاضعا للحراسة النظرية

2021-07-04 / 3:57 مساءً
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هبة بريس- الرباط

علم لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا أن شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية في قضية تتعلق بالتخدير، قد وافته المنية مساء أمس السبت، وذلك بعد نقله للمستشفى المحلي بنفس المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطنين اليوم الأحد، أن مصالح منطقة أمن العيايدة بمدينة سلا كانت قد احتفظت بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، بعد ضبطه في حالة تخدير بالشارع العام، وذلك قبل أن يعتريه عارض صحي استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية.

وقد تم، حسب البلاغ، إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى رهن إجراءات التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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