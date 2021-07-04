استعدادا لمناورات دولية.. طائرة عسكرية مغربية تحط بمطار “حتسور” الاسرائيلي

2021-07-04 / 3:26 مساءً
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هبة بريس- الرباط

حطت طائرة نقل تابعة للجيش المغربي اليوم الأحد 04 يوليوز، لأول مرة في قاعدة “حتسور” الجوية الاسرائيلية ، للمشاركة في تمرين عسكري الى جانب عدد من الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وكشف موقع “ولللا” الاسرائيلي أن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية المغربية ، هبطت في قاعدة حتسور الجوية قبل تدريبات عسكرية دولية كبرى ستنظم هذا الأسبوع في إسرائيل حيث من المتوقع أن تشارك فيها عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة، في الوقت الذي رفض فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإفصاح عما إذا كان هبوط الطائرة مرتبط بالتمرين.

وأضاف المصدر ذاته أن مسؤول عسكري بالجيش الاسرائيلي قال “الجيش الإسرائيلي يتعاون مع مجموعة متنوعة من الدول والجيوش الأجنبية ، أثناء إجراء التدريبات والاجتماعات العليا والبحث والتطورات المشتركة. ولن نتطرق إلى التعاون مع دولة معينة”.

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