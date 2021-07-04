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الرصاص يلعلع بالناظور لتوقيف جانح عرّض حياة المواطنين لاعتداء خطير

2021-07-04 / 2:01 مساءً
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هبة بريس- الناظور

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور لاستعمال سلاحه الوظيفي، فجر اليوم الأحد، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 32 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه بعد ضبطه بحي “أولاد لحسن” متلبسا بالاعتداء على شخص من ذوي السوابق القضائية باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه واجه موظفي الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، مما اضطر أحد عناصر الدورية إلى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية أتبعها بعيار أصاب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز سيارتين بحوزته، تجري حاليا الأبحاث لتحديد مصدرهما ووضعيتهما القانونية.

وقد تم، وفق البلاغ، إخضاع المشتبه فيه للمراقبة الشرطية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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