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صحيفة اسبانية: مدريد تمارس ضغوطا على البرتغال لمنع عبور المغاربة من موانئها

2021-07-04 / 1:55 مساءً
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هبة بريس- الرباط

كشفت صحيفة “لاراثون” الاسبانية ، إن حكومة مدريد لاتزال تمارس ضغوطا كبيرة على البرتغال لثنيها عن السماح باستخدام موانئها لعبور الجالية المغربية المقيمة بدول أوروبا.

وأشارت الصحيفة الاسبانية ، أن” الحكومة الإسبانية قد أرسلت رسالة إلى لشبونة تطالب فيه بمنع استخدام موانئها لعبور المغاربة لأنها “تؤثر على المصالح الإسباني”.

وكانت مصادر متطابقة قد أكدت أن السلطات البرتغالية وافقت على إحداث خط بحري جديد يربط ميناء بورتيماو البرتغالي بميناء طنجة المتوسط ، حيث سيبدأ العمل به في بداية الشهر الجاري، وذلك من أجل تأمين عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ويقع ميناء بورتيماو في جنوب البرتغال، بين طرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ​​، حيث تبلغ المسافة بين بورتيماو وطنجة 148 ميلاً بحرياً. وهو ما يمثل وقت عبور أقل من 9 ساعات ، مقابل 40 ساعة بين ميناءي طنجة المتوسط وسات

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