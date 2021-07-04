قبرص .. أربعة قتلى في أسوأ حريق غابات يجتاح البلاد مند عقود

هبة بريس- وكالات

عُثر على أربعة قتلى يعتقد أنهم مصريون، في حريق هائل مستعر لليوم الثاني في قبرص، وقد دمر مساحات من الغابات، ووصفه أحد المسؤولين بأنه الأسوأ على الإطلاق.

وأثر الحريق، الذي أججته الرياح القوية، على 10 تجمعات سكنية على الأقل على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً في سفوح سلسلة جبال ترودوس، وهي منطقة من غابات الصنوبر والشجيرات الكثيفة.

وتم العثور على الضحايا، الذين يعتقد أنهم مصريون، قرب منطقة أودو الجبلية إلى الشمال من مدينتي ليماسول ولارنكا.

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