الملك محمد السادس يهنئ “بايدن” بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جوزيف روبينيت بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .
وأعرب الملك محدد السادس ،في هذه البرقية، عن أحر التهاني مقرونة بالمتمنيات الصادقة للسيد جوزيف روبينيت بايدن بموفور الصحة والسعادة والهناء ،وللشعب الأمريكي بمزيد الرقي والإزدهار .
ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “ولا يفوتني في غمرة هذه المناسبة المجيدة ، أن أحيي مع فخامتكم الذكرى المئوية الثانية لإهداء جدنا المنعم السلطان المولى سليمان مبنى المفوضية الأمريكية في طنجة للولايات المتحدة، عربونا على الصداقة والمودة التي كان يكنها لحكومة بلدكم ، والذي نعتز بكونه رمزا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية “.
وأضاف الملك “إن هذا الطابع العريق لعلاقاتنا الثنائية ، المبنية على أسس متينة قوامها التقدير والاحترام المتبادلين، ليشكل حافزا قويا لنا للمضي قدما في تطويرها وتعزيزها على الدوام بشراكات متنوعة تعم مختلف الميادين والمجالات “.
كما أن التزام المملكة المغربية الوثيق بالقيم الدولية والكونية ، يشير الملك محمد السادس، يعتبر “منطلقا ذو أهمية بالغة للتنسيق مع إدارتكم في كل ما من شأنه أن يساهم في ترسيخ مختلف هذه القيم النبيلة التي تمثل قاعدة أساسية من أجل الاستمرار في العمل المشترك جنبا إلى جنب ، بما يخدم ويقوي روابط الصداقة والتعاون العريقة بين بلدينا”
تعليق واحد
مجرد تساؤل.
هل قذف الأطفال في البحر والمساومة بهم في السياسة من القيم الدولية الكونية !!!!؟؟؟
هل ضم الأراضي بالقوة من القيم الدولية الكونية !!!!؟؟؟
جاء في برقية الملك ما نصه:
“كما أن التزام المملكة المغربية الوثيق بالقيم الدولية والكونية” انتهى الاقتباس.
هذا الكلام يقبله المداويخ وليس أمريكا.
في: 28/06/2021 وبعد لقائه ببوريطة، أشار بلينكن في تغريدته أن المغرب لا يلتزم بالقيم الدولية، لا سيما حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
Good meeting today with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita to review our shared interest in regional peace and stability and human rights, including press freedom. We also discussed developments in Libya and our desire to see stability and prosperity there.
ومن القيم الدولية عدم ضم الأراضي بالقوة، ذلك ما جعل بايدن يجمد تغريدة سلفه ويحث المغرب على قبول ممثل الأمين العام لإيجاد حل يرض جبهة البوليزاريو.