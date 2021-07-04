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متحور دلتا يسجل أرقام إصابات مرتفعة في بريطانيا وروسيا

2021-07-04 / 12:06 مساءً
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هبة بريس- وكالات

سجلت المملكة المتحدة 24 ألفا و885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت (الثالث
من يوليو 2021) أنه تم إعطاء 3ر78 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ327 ألفا و284 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الوباء في بريطانيا قبل نحو 28 أسبوعا.

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