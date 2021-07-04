أمكراز : “ممارسات تحكمية تريد قطع الطريق على البيجيدي في الانتخابات” !

هبة بريس- الرباط

قال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، ان “المصباح” لايشتغل فقط خلال اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، على عكس الأحزاب السياسية الأخرى التي تعمل بمنطق “الانتخابات”

وأوضح أمكراز، في مداخلته عشية السبت 03 يوليوز بالمهرجان المنظم من طرف الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية،

أن المضايقات الكثيرة التي يعاني منها أعضاء حزب “المصباح”، في المنطقة الشمالية من المملكة أمر طبيعي، تترجم رغبة بعض الجهات من خلال تلك الممارسات التحكمية قطع الطريق أمام مناضلي العدالة والتنمية.

وأسترسل أمكراز في القول أن مناضلي الحزب يتعرضون للتضييق وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نفسه التي يتلقى الضربات تلو الضربات،بحسب تعبيره.

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