تزييف العملة يجر شخصا للاعتقال بتطوان

هبة بريس- تطوان

اعتقلت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان، يوم أمس الجمعة 2 يوليوز الجاري، شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وقد تم ضبط المشتبه فيه وهو متلبس بمحاولة تصريف ورقات بنكية مزيفة من العملة الوطنية خلال معاملة تجارية بأحد محلات بيع الهواتف المحمولة بمدينة تطوان.

وأسفرت عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على أربع ورقات مالية مزيفة من فئة 200 درهم ، كما تم تفتيش منزل المشتبه فيه بمدينة القصر الكبير ، حيث تم حجز آلتي طباعة بالألوان ومعدات للنسخ، علاوة على 69 ورقة مالية مزيفة إضافية من فئة 200 درهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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