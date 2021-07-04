وفد من “الفيفا” يزور مركز تكوين النهضة البركانية

هبة بريس-

قام وفد هام من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الجمعة، بزيارة مركز التكوين الجديد التابع لفريق النهضة الرياضية البركانية، الذي يأتي ليعزز بشكل ملموس البنية التحتية لرياضة كرة القدم بجهة الشرق.

وزار الوفد، الذي ترأسته الكاتبة العامة للفيفا فاطمة سامورا، مختلف المنشآت التابعة لهذا المركز، وتابع شروحات حول مكونات هذه المؤسسة المخصصة لتطوير الممارسة الكروية، لاسيما لدى الفتيات، واكتشاف المواهب المستقبلية.

ويتوفر مركز التكوين ببركان، الذي يقع على مساحة 6,5 هكتار، على 5 ملاعب صغيرة مكسية بالعشب الصناعي، وملعب بالعشب الطبيعي، وملعبين بالعشب الصناعي، إلى جانب قطب للإيواء وقطب للتكوين وقطب نسوي ، ومركز طبي-رياضي.

وأشادت السيدة سامورا، في تصريح للصحافة، بإنجاز هذه البنية التحتية الرياضية الهامة، منوهة أيضا بالجهود المبذولة من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للنهوض بممارسة هذه الرياضة، لاسميا ما يتعلق بتطوير كرة القدم النسائية.

وأكدت السيدة سامورا “ما رأيته، مرة أخرى، هو التزام ثابت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بجعل كرة القدم النسائية في قلب انشغالات واستراتيجية تطوير كرة القدم بالمغرب”.

من جهته، أفاد رئيس فريق النهضة الرياضية البركانية، حكيم بنعبد الله، بأن هذه الزيارة مكنت وفد الفيفا من الاطلاع على تطور البنية التحتية الكروية ببركان، وكذا الموارد البشرية التي يتوفر عليها مركز التكوين التابع لفريق النهضة الرياضية البركانية والخدمات التي يقدمها للمستفيدين.

وأكد أن وفد الفيفا أشاد بالجهود المتواصلة المبذولة ببركان في مجال تكوين الشباب واكتشاف المواهب، معربا عن الأمل في أن تنعكس هذه الجهود إيجابا على فريق النهضة الرياضية البركانية، الذي اختار الاستثمار في المستقبل بإحداث هذا المشتل الخاص باكتشاف المواكب.

إثر ذلك، زارت بعثة الاتحاد الدولي لكرة القدم الملعب البلدي لمدينة بركان، واطلعت على مختلف منشآت ومكونات هذا الملعب، الذي يعتبر معقل فريق النهضة الرياضية البركانية ، وتبلغ طاقته الاستيعابية 10 آلاف مقعد.

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