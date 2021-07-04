The Moroccan navy vessel Rais Charkaoui (OPV 320), with the U.S. Coast Guard Cutter USCGC Legare?s (WMEC 912) over-the-horizon smallboat alongside, patrols off the coast of Africa July 23, 2009, in the Atlantic Ocean. The U.S. Coast Guard and the Moroccan Royal Navy partnered for a nine-day law enforcement operation in Moroccan territorial waters, which showcased each services tactics, techniques and boarding procedures. (U.S. Coast Guard photo by Petty Officer 2nd Class Thomas M. Blue/Released)

البحرية الملكية تنقذ 244 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2021-07-04 / 10:03 صباحًا
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هبة بريس-

علم من مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية بشمال المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، قدمت، خلال ال48 ساعة الأخيرة، المساعدة لعدة قوارب تقليدية الصنع وزوارق، كان على متنها ما مجموعه 244 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يتحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر ذاته، أن بعض هؤلاء المرشحين الذين كانوا في حالة صحية جد متدهورة، تلقوا الإسعافات الضرورية على متن وحدات للبحرية الملكية، قبل أن يتم إعادتهم إلى مختلف موانئ المملكة، وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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