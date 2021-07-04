البحرية الملكية تنقذ 244 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس-

علم من مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية بشمال المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، قدمت، خلال ال48 ساعة الأخيرة، المساعدة لعدة قوارب تقليدية الصنع وزوارق، كان على متنها ما مجموعه 244 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يتحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر ذاته، أن بعض هؤلاء المرشحين الذين كانوا في حالة صحية جد متدهورة، تلقوا الإسعافات الضرورية على متن وحدات للبحرية الملكية، قبل أن يتم إعادتهم إلى مختلف موانئ المملكة، وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 1 5