الميلودي مخاريق

نقابة “مخاريق” : الانتخابات المهنية أكدت أننا القوة النقابة الأولى بالمغرب

2021-07-04 / 10:18 صباحًا
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عبرت نقابة الميلودي مخاريق (الاتحاد المغربي للشغل)، عن اعتزازها بما حققته من نتائج في الانتخابات المهنية الاخيرة، والتي جعلتها تتبوأ المرتبة الأولى بين المركزيات النقابية.

وأشار بلاغ صادر عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أنه
نتائج الانتخابات المهنية تؤكد “تجدر الاتحاد المغربي للشغل في الأوساط العمالية ويزكي تصنيفه الطلائعي كقوة تفاوضية كبيرة لها الوزن والثقل اللذان على الحكومة المغربية أن تحسن قراءة ما تختزله من إشارات ودلالات وتعمل على التعاطي بجدية ومسؤولية مع الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل.

وبحسب البلاغ ، فان هذه النتائج المشرفة لم تكن وليدة الصدفة أو بضربة حظ بل هي” ثمرة المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل، الذي اصطف دائما إلى جانب الطبقة العاملة، وهي ثمرة مجهود تنظيمي متواصل ودؤوب على الصعيد القطاعي والاتحادات الجهوية والمحلية، وكذلك بفضل المجهودات المبذولة في إطار تنقيب القطاعات الغير منقبة وفي مجال التواصل والإعلام والانفتاح الواسع على مكونات المجتمع المدني”

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‫2 تعليقات

  1. النقابة الاقوى بدعم من CGEM و بعض الاحزاب .نقابتكم تفرض في بعض الشركات من ارباب العمل كما يتم التحايل على النتائج بمحاضر الاتفاق .يجب ان تخجلوا من انفسكم .

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