تحطم طائرة عسكرية فلبينية وعلى متنها 85 شخصا

هبة بريس- وكالات

تحطمت طائرة نقل جنود فلبينية على متنها ما لا يقل عن 85 شخصا في جنوب البلاد، حسبما ذكرت القوات المسلحة الفلبينية.

وقال قائد القوات المسلحة، الجنرال سيريليتو سوبيجانا، إنه تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا ونقلوا إلى المستشفى.

واستبعد متحدث باسم الجيش الفلبيني أن تكون الطائرة قد تعرضت لهجوم قبل تحطمها في منطقة تشهد صراعا بين الجيش وجماعات متشددة دينيا.

وكانت الطائرة، من طراز سي 13 هيركليز C130 Hercules، تحاول الهبوط في جزيرة جولو في مقاطعة سولو، لكنها تجاوزت المدرج.

ما رأيك؟ المجموع 13 آراء 12 1