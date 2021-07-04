خبير سياسي : إدارة بايدن بدّدت آمال الأوساط المعادية لمغربية الصحراء

2021-07-04 / 8:57 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

قال الخبير السياسي، مصطفى الطوسة، أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الذي أكد من خلاله أن موقف الولايات المتحدة بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه لم يطله “أي تغيير”.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن موقف الخارجية الأمريكية جاء لـ “يبدد” آمال الأوساط المعادية للمملكة التي يتعين عليها لزاما ملاءمة مقاربتها مع الرؤية الأمريكية بهذا الخصوص.

وأردف الطوسة أن “هذه الأوساط المعادية كانت لديها آمال عريضة في تراجع إدارة جو بايدن بشأن الصحراء المغربية، حيث تمت لهذه الغاية تعبئة وسائل ضغط هائلة، جزائرية خصوصا، داخل دواليب السلطة الأمريكية بواشنطن سعيا إلى عكس الاتجاه”.

وبحسب المحلل السياسي “لم تذخر أية وسيلة لمحاولة التأثير على المشرعين وصناع القرار الأمريكي، لكن من دون جدوى”، مؤكدا أن “هذا الضغط لم يأتي فقط من النظام الجزائري الذي اعتبر أن الاعتراف الأمريكي يعد بمثابة انتكاسة كبرى. بل جاء أيضا من أوساط أوروبية أخرى معروفة بعدائها للمغرب”.

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