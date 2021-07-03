العثماني للمغاربة: “ردوا البال مع كورونا ولا غنعاودو نشدو”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نبه سعد الدين العثماني المغاربة لمغبة التهاون في تطبيق إجراءات الوقاية و التباعد خاصة في ظل ارتفاع المؤشرات الوبائية ببلادنا في الأيام الأخيرة.

و قال سعد الدين العثماني على هامش مشاركته اليوم في مهرجان خطابي نظمته شبيبة حزبه أن المؤشرات الأخيرة تثير الكثير من القلق خاصة في ظل التهاون الملحوظ في تطبيق الإجراءات الموصى بها.

و قال العثماني: “أرقام الإصابات بفيروس كورونا بدأت تتصاعد، خاصة عدد من يلجون إلى قسم الإنعاش بسبب التخفيف الذي تم و تهاون عدد كبير من المواطنين”.

و أضاف ذات المتحدث : “أوصيكم بالإجراءات الإحترازية، من كمامة وتباعد والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واستعمال المعقم، هي إجراءات بسيطة وغير مكلفة ماديا، لكنها مهمة على المستوى الإقتصادي، إذا قمنا بها سنستطيع التحكم في الحالة الوبائية”.

و حذر العثماني من الانتكاسة قائلا: “كنشوفو دبا تصاعد في الحالات لذلك على الجميع الالتزام بالإجراءات الإحترازية حتى لا نضطر إلى الرجوع إلى الوراء، و نعاودو نشدو و نغلق بعض الأنشطة وتقييد التنقل، أتمنى أن لا نعود إلى هذه المستوى”.

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