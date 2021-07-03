سلطات المغرب تحين لوائح السفر و تعيد تصنيف 22 دولة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الخارجية المغربية عن تصنيف جديد للوائح السفر الخاصة باللائحتين “أ” و “ب” ، حيث قامت بإعادة تصنيف عدد من الدول بعد تغير المعطيات الوبائية بها.

و قامت السلطات المغربية بتحيين اللائحة “أ” التي انضمت لها 22 دولة جديدة، بينما غادرتها نحو اللائحة “ب” أربعة دول هي قيرغيزستان وتيمور الشرقية وأوغندا وأوزبكستان.

و هكذا تم إعادة تصنيف دول اللائحة “أ” التي أضيفت لها كل من البوسنة والهرسك، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جيبوتي، الغابون، غامبيا، اليونان، غينيا الاستوائية، غيانا الفرنسية.

كما أضيفت للائحة “أ” كل من اليابان، كازاخستان، لاوس، لاتفيا، ليبيا، ليتوانيا، ميكرونيزيا، موزمبيق، أوغندا، قطر، السنغال، تركيا، وأوكرانيا”.

وسيدخل هذا التحديث حيز التنفيذ، وفقا للمصدر ذاته، انطلاقا من يوم غد الأحد 4 يوليوز.

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