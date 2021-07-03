Arrivée à l’aéroport d’Oujda-Angad des Marocains rapatriés de la Turquie

سلطات المغرب تحين لوائح السفر و تعيد تصنيف 22 دولة

2021-07-03 / 11:19 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الخارجية المغربية عن تصنيف جديد للوائح السفر الخاصة باللائحتين “أ” و “ب” ، حيث قامت بإعادة تصنيف عدد من الدول بعد تغير المعطيات الوبائية بها.

و قامت السلطات المغربية بتحيين اللائحة “أ” التي انضمت لها 22 دولة جديدة، بينما غادرتها نحو اللائحة “ب” أربعة دول هي قيرغيزستان وتيمور الشرقية وأوغندا وأوزبكستان.

و هكذا تم إعادة تصنيف دول اللائحة “أ” التي أضيفت لها كل من البوسنة والهرسك، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جيبوتي، الغابون، غامبيا، اليونان، غينيا الاستوائية، غيانا الفرنسية.

كما أضيفت للائحة “أ” كل من اليابان، كازاخستان، لاوس، لاتفيا، ليبيا، ليتوانيا، ميكرونيزيا، موزمبيق، أوغندا، قطر، السنغال، تركيا، وأوكرانيا”.

وسيدخل هذا التحديث حيز التنفيذ، وفقا للمصدر ذاته، انطلاقا من يوم غد الأحد 4 يوليوز.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يعفي الجالية الملقحة بشكل كامل من الخضوع للحجر الصحي

المغرب يعفي الجالية الملقحة بشكل كامل من الخضوع للحجر…

2021-07-03 / 11:07 مساءً
Photo of بشرى لمغاربة قطر و طلبة أوكرانيا.. المغرب يقرر تخفيف قيود السفر

بشرى لمغاربة قطر و طلبة أوكرانيا.. المغرب يقرر تخفيف…

2021-07-03 / 10:56 مساءً
Photo of ارتفاع حالات كورونا وندرة اللقاح ينذران بعودة إجراءات الإغلاق

ارتفاع حالات كورونا وندرة اللقاح ينذران بعودة إجراءات الإغلاق

2021-07-03 / 9:34 مساءً
Photo of أكبر محذري المغاربة.. محمد اليوبي يصاب بكورونا

أكبر محذري المغاربة.. محمد اليوبي يصاب بكورونا

2021-07-03 / 7:55 مساءً
Photo of تطبيقا للتعليمات الملكية.. المغرب يستأجر عبارتين جديدتين لنقل الجالية

تطبيقا للتعليمات الملكية.. المغرب يستأجر عبارتين جديدتين لنقل الجالية

2021-07-03 / 6:39 مساءً
Photo of رسميا.. اعتماد الجواز الصحي في أوروبا

رسميا.. اعتماد الجواز الصحي في أوروبا

2021-07-01 / 6:06 مساءً
Photo of حالتي وفاة و 789 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

حالتي وفاة و 789 إصابة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-07-01 / 5:09 مساءً
Photo of التراخي وعدم التقيد بالتدابير الوقائية..وزارة الصحة تُحذر المواطنين من انتكاسة وبائية

التراخي وعدم التقيد بالتدابير الوقائية..وزارة الصحة تُحذر المواطنين من…

2021-06-30 / 10:04 مساءً
Photo of وزارة الصحة تدعو المواطنين مجددا إلى التقيد بالتدابير الاحترازية

وزارة الصحة تدعو المواطنين مجددا إلى التقيد بالتدابير الاحترازية

2021-06-30 / 7:35 مساءً
Photo of عدد الملقحين يتجاوز عتبة ال9 ملايين شخصا بالمغرب

عدد الملقحين يتجاوز عتبة ال9 ملايين شخصا بالمغرب

2021-06-29 / 6:08 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق