المغرب يعفي الجالية الملقحة بشكل كامل من الخضوع للحجر الصحي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أوضحت وزارة الخارجية المغربية أن المواطنين القادمين من خارج المغرب و الذين تلقوا تلقيحا كاملا سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي المفروض على القادمين من الدول المصنفة في اللائحة “ب”.
و حسب منشور لها بموقع تويتر، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء اليوم السبت، عن تحديث جديد للائحة الدول المصنفة “ب”.
و أعادت السلطات المغربية تصنيف 22 دولة جديدة و إضافتها لقائمة الدول ضمن اللائحة “أ” و بالتالي سيصبح بإمكان الجالية المغربية المقيمة بهاته الدول السفر للوطن وفق شروط مخففة و دون خضوعهم للحجر الصحي المحدد في عشرة أيام.
كما قررت السلطات المغربية إعفاء جميع من تلقوا تلقيحهم بالكامل من الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10، حتى و لو كانوا قادمين من دول تصنف في اللائحة “ب”.
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