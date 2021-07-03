المغرب يعفي الجالية الملقحة بشكل كامل من الخضوع للحجر الصحي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضحت وزارة الخارجية المغربية أن المواطنين القادمين من خارج المغرب و الذين تلقوا تلقيحا كاملا سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي المفروض على القادمين من الدول المصنفة في اللائحة “ب”.

و حسب منشور لها بموقع تويتر، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء اليوم السبت، عن تحديث جديد للائحة الدول المصنفة “ب”.

و أعادت السلطات المغربية تصنيف 22 دولة جديدة و إضافتها لقائمة الدول ضمن اللائحة “أ” و بالتالي سيصبح بإمكان الجالية المغربية المقيمة بهاته الدول السفر للوطن وفق شروط مخففة و دون خضوعهم للحجر الصحي المحدد في عشرة أيام.

كما قررت السلطات المغربية إعفاء جميع من تلقوا تلقيحهم بالكامل من الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10، حتى و لو كانوا قادمين من دول تصنف في اللائحة “ب”.

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