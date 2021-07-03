بشرى لمغاربة قطر و طلبة أوكرانيا.. المغرب يقرر تخفيف قيود السفر

2021-07-03 / 10:56 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن ظل الترقب الهاجس المسيطر على الجالية المغربية في عدد من الدول التي كانت تصنف في اللائحة “ب” المفروض عليها قيود سفر معينة، أفرجت وزارة الخارجية عن اللائحة المحينة و التي شملت عددا من الدول.

و حسب ما أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء اليوم السبت، فقد تم إعادة تصنيف دولتي قطر و أوكرانيا و اللتان أضحيتا في اللائحة “أ”.

و أعلنت الوزارة ذاتها عن تحديث جديد للائحة الدول المصنفة “ب”؛ كما قررت إعفاء جميع من تلقو تلقيحهم بالكامل من الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10.

ووفقا لما أعلنته الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، فقد تم إخراج 22 دولة من لائحة الدول المصنفة “ب”، منها قطر و أوكرانيا اللتان كانتا في اللائحة ب سلفا، و بالتالي سيتمتعان بنفس ظروف التخفيف التي تسري على دول اللائحة “أ”.

وسيدخل هذا التحديث الجديد حيز التنفيذ، وفقا للمصدر ذاته، انطلاقا من يوم غد الأحد 4 يوليوز.

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