العثماني: “البيجيدي يتعرض لحملة إعلامية و سياسية شرسة”

2021-07-03 / 10:38 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية أن حزبه يتعرض لحملة إعلامية و سياسية شرسة من طرف خصومه.

و أوضح العثماني في مهرجان خطابي نظمته شبيبة البيجيدي أن حزبه سيظل قويا و صامدا بالرغم من كل الضغوط التي تمارس عليه و الحملات الموجهة ضده إعلاميا و سياسيا.

و عاد العثماني بذاكرته للخلف قليلا، مستعرضا ما تعرض له حزبه في سنة 2009، حيث أكد أن البيجيدي تعرض لهجوم شرس من خصومه و من الإعلام لكنه صمد في مواجهة كل ذلك.

و أكد الأمين العام لحزب المصباح أن كل “البيجيديين” واعون بأهمية المعركة و هم مستعدون للهجوم الذي يتعرض له حزبهم، قائلا: “خليهم يستعملو كل الطرق راه مامفاكينش”.

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