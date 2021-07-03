الرسوب يدفع تلميذة إلى الانتحار ضواحي تاونات

هبة بريس – خالد العروسي*

استفاق دوار ” خندق درو ” الكائن بجماعة فناسة باب الحيط إقليم تاونات صباح اليوم السبت 03 يوليوز الجاري، على وقع حادثة خبر انتحار تلميذة تبلغ من العمر 15 سنة شنقا داخل منزل أبيها .

و أفاد أحد أقربائها ل ” هبة بريس ” أن التلميذة التي تتابع دراستها في الثالثة إعدادي استقبلت مكالمة هاتفية صباح اليوم مفادها خبر رسوبها، مبرزا أنه بعد المكالمة تعرضت الهالكة لنكسة نفسية قوية خاصة أنها مشهود لها حسب ذات المصدر، بالجدية والاجتهاد والمثابرة.

و أشار نفس المصدر إلى أن الهالكة استغلت غياب الأم والأب ونفذت فعلتها، إذ لفت عمامة أمها على عنقها في إحدى زوايا البيت، وشنقت نفسها مخلفة صدمة قوية وسط أسرتها ومعارفها وساكنة الدوار. مرجحا بحسب أقوال أولاد الدوار أن يكون سبب إقدام الفتاة على الانتحار راجع إلى عدم تمكنها من الحصول على نقطة إيجابية في اختبارات نهاية السنة

وأضاف ذات المصدر أن اكتشاف جثة الهالكة بمنزل الأسرة استدعى انتقال عناصر من الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مكان الحادث، حيث قاموا بمعاينة جثة الضحية والعمل على توجيهها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، من أجل التشريح الطبي لفائدة البحث المفتوح من قبل العناصر الدركية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

*الصورة من الأرشيف

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