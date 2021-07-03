ارتفاع حالات كورونا وندرة اللقاح ينذران بعودة إجراءات الإغلاق

2021-07-03 / 9:34 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الأرقام الخاصة بالوضعية الوبائية ببلادنا في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين مما دفع وزارة الصحة لدق ناقوس الخطر و التلويح بعودة الإجراءات المشددة لتفادي اي تفاقم للوضع و انتكاسته.

و لوحظ خلال أيام الأسبوع الجاري ارتفاع مضطرد في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي و كذلك في معدلات الوفيات، فضلا على ظهور بعض البؤر الوبائية للسلالة المتحورة.

هذا الأمر دفع عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدة المواطنين و حثهم على ضرورة احترام تدابير الوقاية و التباعد و ارتداء الكمامات و تفادي التجمعات و تجنب الأماكن العامة ما أمكن.

و يتخوف المواطنون من تكرار سيناريو السنة الماضية خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، حيث تنذر المؤشرات الحالية بعودة الإجراءات الصارمة المرافقة للحجر الصحي.

كما ساهم في تضاعف حدة الخوف ندرة اللقاح المستورد و الذي أدى لتباطؤ عملية التطعيم بالحملة الوطنية للتلقيح، حيث كانت السلطات اعول على تطعيم حوالي 70 في المئة من الفئة المستهدفة خلال الأشهر الحالية لتحقيق المناعة الجماعية.

هذا و كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 951 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 533.945 حالة في المغرب.

و أفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9315، بينما تم التأكد من 498 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 519.139.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سلطات المغرب تحين لوائح السفر و تعيد تصنيف 22 دولة

سلطات المغرب تحين لوائح السفر و تعيد تصنيف 22…

2021-07-03 / 11:19 مساءً
Photo of المغرب يعفي الجالية الملقحة بشكل كامل من الخضوع للحجر الصحي

المغرب يعفي الجالية الملقحة بشكل كامل من الخضوع للحجر…

2021-07-03 / 11:07 مساءً
Photo of بشرى لمغاربة قطر و طلبة أوكرانيا.. المغرب يقرر تخفيف قيود السفر

بشرى لمغاربة قطر و طلبة أوكرانيا.. المغرب يقرر تخفيف…

2021-07-03 / 10:56 مساءً
Photo of أكبر محذري المغاربة.. محمد اليوبي يصاب بكورونا

أكبر محذري المغاربة.. محمد اليوبي يصاب بكورونا

2021-07-03 / 7:55 مساءً
Photo of مجلس البيضاء يفوت صفقة تشغيل مرافق المسرح الكبير

مجلس البيضاء يفوت صفقة تشغيل مرافق المسرح الكبير

2021-07-03 / 7:30 مساءً
Photo of تسجيل 9 وفيات و951 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 9 وفيات و951 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24…

2021-07-03 / 4:53 مساءً
Photo of اللواء الأزرق يزين شاطئي المضيق والريفيين

اللواء الأزرق يزين شاطئي المضيق والريفيين

2021-07-03 / 4:26 مساءً
Photo of الداخلية تطالب الولاة والعمال بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية

الداخلية تطالب الولاة والعمال بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية

2021-07-03 / 4:23 مساءً
Photo of مرصد : الحركة الحقوقية تترافع لإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

مرصد : الحركة الحقوقية تترافع لإنشاء الآلية الوطنية للوقاية…

2021-07-03 / 3:37 مساءً
Photo of نقابة البيجيدي تُعلق على فقدانها صفة ” الاكثر تمثيلية ” ..” تراجع بسبب خروقات “

نقابة البيجيدي تُعلق على فقدانها صفة ” الاكثر تمثيلية…

2021-07-03 / 1:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق