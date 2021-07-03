الأمن المغربي يحبط محاولة تهريب العملة من ميناء إسباني

2021-07-03 / 8:48 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل عناصر الأمن المغربي جهوذها الحثيثة لمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، حيث أسفرت هاته الجهود مؤخرا عن فك خيوط شبكة دولية تنشط في تهريب العملة.

و في هذا الصدد، تمكنت اليوم عناصر الأمن المغربي بميناء طنجة المتوسط من كشف خيوط عملية تهريب عملات أجنبية على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

و حسب ما أكدته مصالح الأمن، فالشاحنة المعنية كانت قادمة على متن رحلة بحرية من أحد الموانئ الإسبانية، قبل أن يتمكن عناصر الأمن المغربي بفضل يقظتهم و فطنتهم من اكتشاف عملية تهريب العملة.

و أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مبلغ مالي بالعملة الأوروبية الموحدة قدره 354 ألفا و90 أورو، من بينها 100 ألف أورو كانت ضمن أمتعة سائق الشاحنة البالغ من العمر 61 سنة.

كما تم خلال عملية التفتيش التي قام بها عناصر الأمن من العثور على مبلغ 254 ألف و90 أورو كانت مخبأة بإحكام داخل مقصورة الشاحنة الموقوفة.

وتم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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