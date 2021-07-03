بعد اختفائه 3 أيام.. العثور على جثة أربعيني طافية في سد بفاس

2021-07-03 / 8:16 مساءً
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هبة بريس – خالد العروسي

تمكنت عناصر الوقاية المدنية صباح اليوم السبت 03 يوليوز 2021، من انتشال جثة  شخص في عقده الرابع ، بعدما لقي حتفه غرقا ، في حقينة سد الكعدة الذي يوجد على مقربة من منطقة عوينات الحجاج بمدينة فاس دون معرفة الأسباب التي أدت إلى مصرعه بتلك الطريقة.

وذكرت مصادر ” هبة بريس “، أن مواطنين عثروا على الهالك جثة تطفو في حقينة السد المذكور، مشيرة إلى أن الهالك، كان قيد حياته يشتغل حارس أمن بأحد المستشفيات العمومية بمدينة فاس، قبل أن يختفي  منذ 3 أيام عن منزله في ظروف غامضة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن جثة الغريق كانت في حالة سيئة، و في درجة متقدمة من التحلل، ما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية، بحضور عناصر الأمن والسلطة المحلية، لانتشالها وتوجيهها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس؛ قصد التشريح الطبي، فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وأسباب الوفاة

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