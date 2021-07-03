مجلس البيضاء يفوت صفقة تشغيل مرافق المسرح الكبير

2021-07-03 / 7:30 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدم مجلس الدار البيضاء على تفويت صفقة تشغيل المرافق الخاصة للمسرح الكبير للعاصمة الاقتصادية لإحدى الشركات.

و حسب مصادر مطلعة، فقد فازت شركة “طايس” التابعة لمجموعة “تينور” بالصفقة التي أعلنها مجلس المدينة البيضاوية لتدبير المرافق الخاصة للمسرح الكبير الذي يعتبر من بين إحدى المعالم التي ستؤتث المدينة المليونية.

و تقرر أن تقوم الشركة السالفك الذكر بصيانة وتشغيل مرافق المسرح الكبير بعدما رست عليها الصفقة العمومية بمبلغ 7.75 ملايين درهم.

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