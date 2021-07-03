هجوم مسلح يستهدف سفينة إسرائيلية بين السعودية والإمارات

2021-07-03 / 7:15 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت وسائل إعلام دولية أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لاستهداف مسلح شمال المحيط الهندي، كانت في طريقها من ميناء جدة السعودي نحو الإمارات.

و أكدت ذات المصادر أن السفينة الإسرائيلية هي CSAV TYNDALL وتعود ملكيتها لشركة Zodiac Mari، وصاحبها إيال عوفر، و قد تعرضت للهجوم المسلح بين السعودية و الإمارات.

وأفادت ذات المصادر أن النيران اشتعلت في سفينة شحن إسرائيلية في شمالي المحيط الهندي وأن  السفينة التجارية الإسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف.

وأضافت أن السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل تحركها في اتجاه سواحل الإمارات، مؤكدة أن أحدا لم يعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن.

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