تطبيقا للتعليمات الملكية.. المغرب يستأجر عبارتين جديدتين لنقل الجالية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدمت السلطات المغربية على استئجار عبارتين بحريتين جديدتين لنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

و في هذا الصدد، أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أنها قامت باستئجار باخرتين بطاقة استيعابية تصل إلى ألفي راكب و500 سيارة لكل باخرة.

هاته العملية وفق بلاغ للوزارة تأتي في إطار اتفاقية مبرمة مع السلطة المينائية لطنجة-المتوسط، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية لمختلف المتدخلين من أجل تسهيل عودة مغاربة العالم للمملكة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم، أنه عهد باستغلال هاتين الباخرتين، بعد استشارة محدودة، إلى الشركة المغربية “Intershipping” بهدف تعزيز الخطوط البحرية المتوفرة.

وقالت الوزارة إن الأسعار التي سيتم اعتمادها على متن هاتين السفينتين المستأجرتين من طرف الدولة، تتوافق مع الأسعار الأساسية البالغة 995 يورو للحزمة المرجعية تتكون من سيارة و4 ركاب.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا العرض الإضافي يمكن من رفع عدد سفن المسافات الطويلة المستغلة طيلة عملية “مرحبا 2021″، إلى 10 سفن.

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