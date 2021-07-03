بنشعبون: “القطاع العام يشهد مجموعة من الاختلالات والنقائص”

2021-07-03 / 6:12 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح محمد بنشعبون وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة أن القطاع العام بالمغرب ما زال يشهد مجموعة من الاختلالات والنقائص.

و أكد بنشعبون خلال حديثه بلجنة المالية بالغرفة الأولى أن التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات و تقرير لجنة النموذج التنموي، فضلا على الافتحاصات والدراسات التي قامت بها الوزارة الوصية أظهرت أن القطاع العام ما زال يشهد مجموعة من الاختلالات والنقائص.

و شدد الوزير ذاته أنه بالرغم من مساهمة القطاع العام في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية والتموقع الدولي، غير أن عددا من الاختلالات مازال يشهدها هذا القطاع.

و صرح  بنشعبون أن هذه الاختلالات تتجلى أساسا في تكاثر عدد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطبيعة غير التجارية وتداخل مهامها في بعض الأحيان مع مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى أو مع بنيات تابعة للقطاعات الوزارية.

كما أكد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة أن هاته النقائص تتجلى أيضا في الاعتماد الكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطبيعة غير التجارية على الميزانية العامة للدولة، فضلا على غياب تكامل قطاعي بين هاته المقاولات.

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