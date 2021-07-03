تسجيل 9 وفيات و951 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 951 حالة إضابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 498 حالة شفاء و9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 533 ألف و945حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020
وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 519 ألف و139 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 4، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9315 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة
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لا يوجد تغيير في عدد الإصابات وإنما سبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا واضح جدا و هو ارتفاع عدد التحاليل من قبل كانت التحاليل في حدود 9000 تحليلة كانت تفرز ما بين 360 إلى 400 إصابة اليوم 21000 تحليلة أفرزت 951 إذن عدد التحاليل ضعف ما كان من قبل إضافة إلى 3000 تحليلة إضافية عادي أن تكون 900 بسبب أرتفاع عدد التحاليل إلى ضعف ما كانت عليه و أكثر