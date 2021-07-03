تسجيل 9 وفيات و951 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 951 حالة إضابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 498 حالة شفاء و9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 533 ألف و945حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020

وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 519 ألف و139 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 4، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9315 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة

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