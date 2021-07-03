نجاة الرجوي توجه رسالة لزوجة طليقها
نجاة الرجوي توجه رسالة لزوجة طليقها

نجاة الرجوي توجه رسالة لزوجة طليقها

2021-07-03 / 4:30 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية، نجاة رجوي رسالة حب و مودة لزوجة طليقها الأول وأب إبنها “أدم”، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و نشرت رجوي صورة لإبنها وزوجة أبيه “أسية”، عبر خاصية “ستوري” بنفس المنصة، مرفوقة بالتعليق التالي : “لم أعتبرك في يوم الأيام زوجة أب غالي ولم أحس بهذا الإحساس أبدا لطيبة قلبك ومعاملتك الجميلة معه، فأنت صديقته المغربية التي لا يمكن أن يمر يوم دون أن يتصل بها، وأنت كاتمة أسراره”.

وأضافت: “ومن خلال معرفتي بك أصبحت مثل ابني، اعتبرك صديقتي واختي الغالية، شكرا على كل شيء والله يخلي ليك نزار الحبيب ويحفظهم لينا يارب”.

و يشار أن مجموعة من الصفحات الخاصة بأخبار الفن و المشاهير المغاربة قد تداولت خبر إنفصال الفنانة المغربية، نجاة عن زوجها نبيل عبيد، بعد حذفهما جميع الصور التي كانت تجمعهما مع بعض و عدم ظهورهما في عدة مناسبات مع بعض.

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