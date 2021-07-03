اللواء الأزرق يزين شاطئي المضيق والريفيين

هبة بريس ـ تطوان

أفادت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بأن شاطئ المضيق و الريفيين التابعين للشريط الساحلي تمودا باي بعمالة المضيق الفنيدق، ضمن 27 شاطئا وميناءا ترفيهيا ستوفر السلامة للمصطافين، خلال هذا الصيف، وذلك طبقا لشروط شارة اللواء الأزرق.

ومنحت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية على البيئة، علم “اللواء الأزرق” لسنة 2021، لشاطئي المضيق و الريفيين التابعين للشريط الساحلي تمودا باي بعمالة المضيق الفنيدق، وذلك اعترافا بالمبادرات الرامية الى تهيئة وتدبير الشاطئ بشكل يراعي مبدأ احترام البيئة.

وجاء هذا التتويج نتاج المجهودات التي بذلتها مجموعة من المصالح، على رأسها السلطات الاقليمية ممثلة في شخص ياسين جاري عامل جلالة الملك على عمالة المضيق الفنيدق ، وكل الشركاء المتدخلين, وبناء على معايير دقيقة، منها جودة المياه والنظافة، وتوفير التجهيزات الجماعية والمرافق العمومية .

وأضحت الإجراءات المعمول بها في الشواطئ الحاصلة على اللواء الأزرق أكثر أهمية، حيث تقوم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بتسليمها بناء على أربع فئات من المعايير، ولا تقتصر على جودة مياه السباحة، مشيرة إلى أن إجراءات الإعلام والتوعية والتربية على البيئة، والنظافة والأمن، وتهيئة الشواطئ وتدبيرها تشكل اللبنات الأساسية التي يقوم عليها الحصول على اللواء الأزرق.

كما وضعت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة سنة 2020 رهن إشارة هذه الجماعات دليلا خاصا بإدارة الشواطئ في سياق الجائحة، مشيرا إلى أنه يستمر العمل بتوصيات هذا الدليل في الشواطئ المفتوحة هذا العام، ويشمل ذلك الجوانب المتصلة بالتباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الاحترازية وحتى توزيع المعقمات.

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