الداخلية تطالب الولاة والعمال بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية
دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال في مختلف مناطق المغرب، إلى إعمال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
ووجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية للولاة والعمال يدعوهم فيها إلى اليقظة والاحترام الصارم للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل تدهور مقلق في المؤشرات الوبائية، ودخول متحورات جديدة من الفيروس للمغرب.
وأكدت الدورية على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان، فضلا عن احترام العدد المسموح به في الفضاءات العامة والخاصة، والحد من التنقلات غير المرخص لها ما بين الحادية عشر ليلا والرابعة والنصف صباحا.
و حثت المسؤولين الترابيين على ضرورة وضع خطة عمل لتوعية المواطنين، من خلال حملات يتم تنظيمها بالأماكن العامة، مؤكدة أن نجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة انتشار الوباء رهين بتعاون جميع الأطراف.
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حتى في المساجد لم تعد تحترم مسافة التباعد و وضع الكمامة . حتى الامام يصلي بالمصلين بدون كمامة .
العودة إلى تطبيق الضوابط بسبب التراخي خص يبقى مستمر دون انقطاع حتى فترة عيد الاضحى وفي الأسواق الأسبوعية خص تكثيف المراقبة أيضا.
دائنا الداخلية تطالب الوباة والعمال بالانضباط الى الاحترازات لتفادي رثاباسوأ لن هنا في وحدة لا اذان صاغية لهذه الاوامر خاصة بنلاعب القزثرب حيث التجمهرات والاختباط وعدم استعمال الكمامات واللعب الى ساعات متأخرة من الليل