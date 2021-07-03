دورية للداخلية
وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت

الداخلية تطالب الولاة والعمال بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية

2021-07-03 / 4:23 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال في مختلف مناطق المغرب، إلى إعمال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية للولاة والعمال يدعوهم فيها إلى اليقظة والاحترام الصارم للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل تدهور مقلق في المؤشرات الوبائية، ودخول متحورات جديدة من الفيروس للمغرب.

وأكدت الدورية على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان، فضلا عن احترام العدد المسموح به في الفضاءات العامة والخاصة، والحد من التنقلات غير المرخص لها ما بين الحادية عشر ليلا والرابعة والنصف صباحا.

و حثت المسؤولين الترابيين على ضرورة وضع خطة عمل لتوعية المواطنين، من خلال حملات يتم تنظيمها بالأماكن العامة، مؤكدة أن نجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة انتشار الوباء رهين بتعاون جميع الأطراف.

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