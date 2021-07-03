الرشيدية .. انتحار شاب حاصل على دبلوم جراحة الأسنان من روسيا
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ترك رسالة ..انتحار شاب حاصل على دبلوم جراحة الأسنان بالرشيدية

2021-07-03 / 2:35 مساءً
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هبة بريس - الرشيدية

اهتز حي الفيلات بوتلامين بمدينة الرشيدية صباح اليوم السبت 03 يوليوز الجاري على وقع انتحار شاب شنقا داخل بيت أبيه .

وافاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن الشاب المنتحر أعزب ويبلغ من العمر 32 سنة، وحاصل على دبلوم في جراحة الأسنان من دولة روسيا، وأنه تم العثور عليه صباح اليوم السبت من طرف والديه وهو معلق بحبل .

و اضاف ذات المصدر أن الشاب المنتحر ترك رسالتين بخط يده يشرح في الأولى أنه لايستحق الحياة، وفي الرسالة الثانية يحمل المسؤولية لنفسه فقط .

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لإخضاعها للتشريح الطبي، وتم فتح بحث قضائي لمعرفة ملابسات هذه الواقعة .

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