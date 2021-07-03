بالفيديو.. تصرف “غير لائق” لبوريس جونسون مع ميركل

2021-07-03 / 2:02 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

نتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في موقف “غير لائق” مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها الأخيرة إلى لندن.

ويظهر الفيديو كيف غادر جونسون القاعة حيث عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا، قبل ميركل، التي سارت خلفه مباشرة.

ولفتت الصفحة التي نشرت المقطع عبر “تويتر” إلى أن القنوات الإخبارية الألمانية ذكرت كيف كان جونسون “غير مهذب” و”غير بريطاني”، لأنه لم يسمح لميركل بمغادرة القاعة أولا، بالنظر إلى تقاليد بريطانيا العريقة في احترام البروتوكولات.

وأضافت الصفحة أن “جونسون تماما مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليس لديه أخلاق”، في إشارة إلى رفض ترامب مصافحة ميركل خلال لقائهما في البيت الأبيض عام 2017.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ينفث غازا ساما”.. بركان يهدد عاصمة الفيلبين

“ينفث غازا ساما”.. بركان يهدد عاصمة الفيلبين

2021-07-03 / 4:03 مساءً
Photo of أمريكا تنتقد سياسات إسرائيل في محاربة تهريب البشر وتخفض تصنيفها

أمريكا تنتقد سياسات إسرائيل في محاربة تهريب البشر وتخفض…

2021-07-03 / 11:37 صباحًا
Photo of أكثر من 700 حالة وفاة وسط موجة حر غير مسبوقة في كندا

أكثر من 700 حالة وفاة وسط موجة حر غير…

2021-07-03 / 10:19 صباحًا
Photo of منظمة الصحة تحذر: “نحن في تطور خطير لفيروس كورونا”

منظمة الصحة تحذر: “نحن في تطور خطير لفيروس كورونا”

2021-07-02 / 11:05 مساءً
Photo of الصومال.. قتلى وجرحى في تفجير انتحاري

الصومال.. قتلى وجرحى في تفجير انتحاري

2021-07-02 / 5:26 مساءً
Photo of متحدث أوروبي: سنطلب تفسيرات حول إطلاق نار على مهاجرين بليبيا

متحدث أوروبي: سنطلب تفسيرات حول إطلاق نار على مهاجرين…

2021-07-02 / 3:32 مساءً
Photo of الولايات المتحدة تنشر “لائحة لـ 55 شخصية ممنوعة من دخول اراضيها”

الولايات المتحدة تنشر “لائحة لـ 55 شخصية ممنوعة من…

2021-07-02 / 11:25 صباحًا
Photo of الصحة العالمية : اصابات “كورونا” ترتفع مجددا في أوروبا

الصحة العالمية : اصابات “كورونا” ترتفع مجددا في أوروبا

2021-07-02 / 11:09 صباحًا
Photo of تقرير: الشرطة الإسرائيلية تحقق في “جاكوزي” نتنياهو

تقرير: الشرطة الإسرائيلية تحقق في “جاكوزي” نتنياهو

2021-07-02 / 10:53 صباحًا
Photo of كوريا الجنوبية.. السجن 3 سنوات على والدة زوجة المرشح الرئاسي

كوريا الجنوبية.. السجن 3 سنوات على والدة زوجة المرشح…

2021-07-02 / 10:16 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق