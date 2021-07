بالفيديو.. تصرف “غير لائق” لبوريس جونسون مع ميركل

هبة بريس ـ وكالات

نتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في موقف “غير لائق” مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها الأخيرة إلى لندن.

ويظهر الفيديو كيف غادر جونسون القاعة حيث عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا، قبل ميركل، التي سارت خلفه مباشرة.

ولفتت الصفحة التي نشرت المقطع عبر “تويتر” إلى أن القنوات الإخبارية الألمانية ذكرت كيف كان جونسون “غير مهذب” و”غير بريطاني”، لأنه لم يسمح لميركل بمغادرة القاعة أولا، بالنظر إلى تقاليد بريطانيا العريقة في احترام البروتوكولات.

وأضافت الصفحة أن “جونسون تماما مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليس لديه أخلاق”، في إشارة إلى رفض ترامب مصافحة ميركل خلال لقائهما في البيت الأبيض عام 2017.

German news just mentioned how impolite and "un-British" Johnson was by not letting Merkel leave the room first. Just like Trump, Johnson has no manners. pic.twitter.com/wH9Z4nAaZN

— Brexit Bin 🇪🇺 #BrexitReality (@BrexitBin) July 2, 2021