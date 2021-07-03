حباط عملية تهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة بطنجة المتوسط

احباط عملية تهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة بطنجة المتوسط

2021-07-03 / 1:38 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت 3 يوليوز الجاري، من إجهاض عملية لتهريب عملات أجنبية على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، كانت قادمة على متن رحلة بحرية من أحد الموانئ الإسبانية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مبلغ مالي بالعملة الأوروبية الموحدة قدره 354 ألفا و90 أورو، من بينها 100 ألف أورو كانت ضمن أمتعة سائق الشاحنة البالغ من العمر 61 سنة، فيما تم العثور على 254 ألف و90 أورو مخبأةً بإحكام داخل مقصورة هذه الناقلة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ترك رسالة.. انتحار أحد أفراد القوات المساعدة بالسعيدية

ترك رسالة.. انتحار أحد أفراد القوات المساعدة بالسعيدية

2021-07-03 / 3:01 مساءً
Photo of ترك رسالة ..انتحار شاب حاصل على دبلوم جراحة الأسنان بالرشيدية

ترك رسالة ..انتحار شاب حاصل على دبلوم جراحة الأسنان…

2021-07-03 / 2:35 مساءً
Photo of حادثة سير مروعة تخلف قتيلين وخمسة مصابين بسيدي إفني

حادثة سير مروعة تخلف قتيلين وخمسة مصابين بسيدي إفني

2021-07-02 / 6:59 مساءً
Photo of 18 قتيلا و2334 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية

18 قتيلا و2334 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية

2021-06-30 / 1:14 مساءً
Photo of البيضاء :ثلاثيني يجهز على والدته ويصيب شقيقه بجروح خطيرة

البيضاء :ثلاثيني يجهز على والدته ويصيب شقيقه بجروح خطيرة

2021-06-29 / 8:37 مساءً
Photo of 18 قتيلا و 2334 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

18 قتيلا و 2334 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق…

2021-06-29 / 8:09 مساءً
Photo of عطب ميكانيكي يتسبب في احتراق شاحنة بين تازة و جرسيف

عطب ميكانيكي يتسبب في احتراق شاحنة بين تازة و…

2021-06-29 / 10:20 صباحًا
Photo of انتحار نزيل بالسجن المركزي للقنيطرة

انتحار نزيل بالسجن المركزي للقنيطرة

2021-06-28 / 6:21 مساءً
Photo of شاب يلقى مصرعه غرقا بشفشاون

شاب يلقى مصرعه غرقا بشفشاون

2021-06-27 / 6:00 مساءً
Photo of طنجة.. شاب يقتل والدته بطريقة بشعة

طنجة.. شاب يقتل والدته بطريقة بشعة

2021-06-26 / 8:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق