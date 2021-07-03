احباط عملية تهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة بطنجة المتوسط

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت 3 يوليوز الجاري، من إجهاض عملية لتهريب عملات أجنبية على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، كانت قادمة على متن رحلة بحرية من أحد الموانئ الإسبانية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مبلغ مالي بالعملة الأوروبية الموحدة قدره 354 ألفا و90 أورو، من بينها 100 ألف أورو كانت ضمن أمتعة سائق الشاحنة البالغ من العمر 61 سنة، فيما تم العثور على 254 ألف و90 أورو مخبأةً بإحكام داخل مقصورة هذه الناقلة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

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