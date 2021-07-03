شبيبة ” التقدم والاشتراكية ” تجرُ الوزير أمكراز إلى القضاء

هبة بريس ـ الرباط

قررت الشبيبة الاشتراكية مقاضاة وزارة الشغل والإدماج المهني وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام المحكمة الإدارية في الدار البيضاء

الدعوة تأتي في شأن الشروط التي تم وضعها في وجه الشباب الراغبين في المشاركة في مباراة اختيار 50 إطارا للعمل بالصندوق حيث قالت الكتابة الوطنية للشبيبة الاشتراكية، في بيان لها ان سجلت بأسف كبير” اشتراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للسنة الثانية على التوالي، في مباريات للتوظيف برسم السنة المالية 2021، لسن يتراوح بين 30 و32 سنة للمشاركة في المباريات المعلن عنها.

وأوضح المصدر ذاته، أن “هذا الأمر يتنافى مع دستور المملكة، ولا سيما الفصل 31 منه الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات التي تقدمها على قدم المساواة”.

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