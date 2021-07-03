رسم الريسوني بعد دخولة اليوم 86 من إضرابه المفتوح عن الطعام
رسم الريسوني بعد دخولة اليوم 86 من إضرابه المفتوح عن الطعام

مُستمر في إضرابه عن الطعام .. زوجة الريسوني تنشر رسما لزوجها

2021-07-03 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

نشرت خلود المختاري، زوجة الصحفي سليمان الريسوني رسما تقريبيا لوضع زوجها الذي يدخل في اضراب مفتوح عن الطعام.

وقالت المختاري، في منشور على صفحتها على “فيسبوكّ إنها استعانت برسام لإنجاز رسم تقريبي لزوجها المضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة اشهر ، وأضافت “هكذا كان سليمان في آخر مرة رأيته…”

وأضافت المختاري أن الهدف من نشر هذا الرسم هو “وضعكم في صورة وضعية الصحافي سليمان الريسوني وحالته، وكيف تشوه جسمه ووجهه وتغيرت صوته”.

وتعليقا على الرسم قالت خلود “هذه الصورة وحدها الجواب عن محاولات إخفاء الحقيقة الوحيدة، وهي أن هناك صحافي يعاني الويلات في السجن وقد يصلنا خبر وفاته، بعد أن بلغ 86 يوما من الإضراب عن الطعام”.

وختمت المختاري تدوينتها بالقول “الكل على المحك الآن، سُمعة الجميع وإنسانية الجميع، ومن يرقصون ويطوفون على جثة، ويقامرون بحياة سليمان الريسوني، أيضا على المحك”.

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تعليق واحد

  1. برسومكم هذه تعملون على ابتزاز الدولة ونشر صورة السجين الضحية ولكن تتناسون ضحايا اخيكم وزوجكم. فمن يعمل على رفع صوت هولاء المغلوبين ؟

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