الطريق السيار برشيد تيط مليل
الصورة من الارشيف

الطريق السيار “تيط مليل برشيد”..تسهيل وتحسين لظروف التنقل

2021-07-03 / 9:11 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

انهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) إلى علم العموم، أن الإعلان عن طلب العروض المتعلق بإنجاز أشغال الشطر الأول من مشروع بناء الطريق السيار “تيط مليل- برشيد”، قد تم نشره ابتداء من فاتح يوليوز 2021.

وقالت الشركة في بلاغ لها ا مشروع الطريق السيار “تيط مليل- برشيد”، بناء مقطع طريق سيار على مدى طولي بنحو 29 كلم ، يربط بين الطريق السيار “الدار البيضاء – سطات” والطريق السيار “برشيد- بني ملال” عند مستوى العقدة المرورية برشيد و الطريق السيار المداري للدار البيضاء.

واضافت الشركة ان هذا المشروع يندرج ضمن الاتفاقية المتعلقة بتهيئة المقاطع والبنى التحتية الطرقية من أجل تسهيل حركة المرور وتحسين ظروف التنقل في جهة الدار البيضاء- سطات. وهو المشروع الذي جرى تمويله أساسا من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . (FADES)

وتستهدف هذه البنية التحتية الجديدة مواكبة التنمية المضطردة في جهة الدار البيضاء- سطات، عبر تعزيز البنى التحتية للنقل. وستمكن الزبناء مستعملي الطريق السيار القادمين من الشمال والغرب والمتوجهين صوب جنوب المملكة، من تفادي اختراق مدينة الدار البيضاء بأكملها، وبالتالي تقليص المدة اللازمة لقطع مسارهم ــ تقول الشركة ـ

و سيمكن الطريق السيار “تيط مليل- برشيد” من التخفيف من حدة حركة المرور وضمان مرونة التنقل عبر محاور الطرق السيارة “تيط مليل- سيدي معروف” و”سيدي معروف – مطار محمد الخامس”.

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