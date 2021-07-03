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طقس السبت .. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

2021-07-03 / 8:46 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار فوق الجنوب-الشرقي للبلاد، المنطقة الشرقية ،السهول غرب الاطلس وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل كتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى بالليل والصباح، فيما ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي ،ومستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بالمرتفعات، السواحل والسهول المحيطية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 20 و26 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة على سواحل المحيط، وما بين 29 و35 درجة بالمرتفعات، الواجهة المتوسطية والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 35 و41 درجة بالريف، السايس وديان مولاي، شياظمة، هضاب الفوسفاط ووالماس، داخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية. وستكون ما بين 41 و45 درجة بالجنوب-الشرقي ،سهول تادلة، داخل سوس وجنوب شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال رأس سيم، وهائجا في باقي السواحل ما عدا ما بين رأس سيم وسيدي إفني حيث سيكون هائجا إلى قوي الهيجان في آخر المساء.

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