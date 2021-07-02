تركيا تفرض شروطا جديدة على المغاربة الراغبين في السفر لها

2021-07-02 / 11:23 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت سفارة تركيا بالمغرب عن جملة من الشروط الجديدة التي يتعين على المسافرين المغاربة التوفر عليها للسماح لهم بولوج التراب التركي.

و كشفت السفارة التركية بالرباط عن الشروط التي تسرى على المغاربة الذين يتوجهون إلى تركيا بداية من فاتح يوليوز الجاري.

و من بين الشروط التي أضحت واجبة على المسافرين المغاربة الراغبين في التوجه لتركيا نذكر أنه يتوجب على الركاب الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق القادمين إلى تركيا من المغرب تقديم واحدة على الأقل من الوثائق التالية قبل ركوب الطائرة:

– شهادة تلقيح صادرة عن السلطات الرسمية للبلد المعني، تفيد بأن آخر لقاح قد تم تلقيه قبل 14 يومًا على الأقل او وثيقة صادرة عن السلطات الرسمية للبلد المعني تشير إلى أنه تم الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا خلال الأشهر الستة الماضية من اليوم الثامن والعشرين.

كما أكدت السفارة انه يمكن كذلك تقديم نتيجة اختبار كورونا سلبية تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من موعد الدخول ، أو نتيجة اختبار فحص الأجسام المضادة السريع سلبية تم إجراؤه قبل أقل من 48 ساعة من موعد الدخول.

كما يتعين على المواطنين المغاربة التوفر على رخصة مغادرة التراب الوطني صادرة عن السلطات المغربية.

و أكدت السفارة أنه يتوجب على جميع الركاب تقديم “استمارة الدخول إلى تركيا” ، تم ملؤها عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك قبل أقل من 72 ساعة من موعد الرحلة و ذلك قبل ركوب الطائرة.

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تعليق واحد

  1. شروط معقولة والعالم كله صار بواجبه كل مسافر ان يكون ملقح أما بالنسبة الإستمارة فذلك لأن المغربة بعضهم سيتسللون إلى أوروبا وبالتالي سيحدثون مشكل أوروبا مع تركيا وتفاديا لذلك وضعوا شروط عادية جدا ليس مع المغرب فحسب وإنما وضعوها لدول عدا وخاصة النائية منها

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