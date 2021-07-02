الجامعة تفصح عن أسماء حكام الديربي البيضاوي رقم 130
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال لجنة التحكيم عن أسماء الطاقم التحكيمي الذي سيقود الديربي البيضاوي رقم 130.
و حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للجامعة، فقد أنيطت مهمة قيادة ديربي الرجاء و الوداد للحكم الدولي المخضرم رضوان جيد.
و سيعاون جيد في مهمته كل من لحسن أزكاو و رشيد لوزاطي، بينما سيكون مصطفى كشاف حكما رابعا في هاته المواجهة.
أما غرفة المساعدة التحكيمية بالفيديو فسيشرف عليها الحكمين ياسين بوسليم و زكرياء البرينسي.
و تجدر الإشارة إلى أن ديربي البيضاء الذي سيكون مركب محمد الخامس مسرحا له سيجرى ليلا يوم السبت بداية من الساعة التاسعة و النصف.
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