الجامعة تفصح عن أسماء حكام الديربي البيضاوي رقم 130

2021-07-02 / 10:05 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال لجنة التحكيم عن أسماء الطاقم التحكيمي الذي سيقود الديربي البيضاوي رقم 130.

و حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للجامعة، فقد أنيطت مهمة قيادة ديربي الرجاء و الوداد للحكم الدولي المخضرم رضوان جيد.

و سيعاون جيد في مهمته كل من لحسن أزكاو و رشيد لوزاطي، بينما سيكون مصطفى كشاف حكما رابعا في هاته المواجهة.

أما غرفة المساعدة التحكيمية بالفيديو فسيشرف عليها الحكمين ياسين بوسليم و زكرياء البرينسي.

و تجدر الإشارة إلى أن ديربي البيضاء الذي سيكون مركب محمد الخامس مسرحا له سيجرى ليلا يوم السبت بداية من الساعة التاسعة و النصف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لانتقاده قرارات اللجن القضائية.. الجامعة تصدر عقوبتها في حق رئيس فريق

لانتقاده قرارات اللجن القضائية.. الجامعة تصدر عقوبتها في حق…

2021-07-02 / 6:41 مساءً
Photo of البطولة الاحترافية.. إتحاد طنجة يتعثر بميدانه أمام شباب المحمدية

البطولة الاحترافية.. إتحاد طنجة يتعثر بميدانه أمام شباب المحمدية

2021-07-01 / 9:51 مساءً
Photo of البطولة الاحترافية.. حسنية أكادير يتعادل مع ضيفه الفتح الرياضي

البطولة الاحترافية.. حسنية أكادير يتعادل مع ضيفه الفتح الرياضي

2021-06-30 / 8:17 مساءً
Photo of كأس العرب لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي ينهزم بركلات الترجيح أمام الجزائر ويودع البطولة

كأس العرب لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي ينهزم…

2021-06-29 / 11:03 مساءً
Photo of المغرب ينهض بدور طلائعي في مجال تطوير كرة القدم النسوية

المغرب ينهض بدور طلائعي في مجال تطوير كرة القدم…

2021-06-29 / 7:00 صباحًا
Photo of سويسرا تقصي فرنسا من اليورو بالضربات الترجيحية

سويسرا تقصي فرنسا من اليورو بالضربات الترجيحية

2021-06-28 / 11:16 مساءً
Photo of في قمة مثيرة.. إسبانيا تتغلب على كرواتيا وتتأهل إلى ربع نهائي “يورو 2020”

في قمة مثيرة.. إسبانيا تتغلب على كرواتيا وتتأهل إلى…

2021-06-28 / 10:34 مساءً
Photo of الضربات الترجيحية تقود الرجاء الرياضي إلى نهائي “كاف”

الضربات الترجيحية تقود الرجاء الرياضي إلى نهائي “كاف”

2021-06-27 / 10:35 مساءً
Photo of المنتخب المغربي للكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى دورة أولمبياد “طوكيو 2020”

المنتخب المغربي للكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى دورة أولمبياد…

2021-06-27 / 6:39 مساءً
Photo of التونسية “انس جابر” أول رياضية عربية تحرز لقب “برمنغهام” للتنس

التونسية “انس جابر” أول رياضية عربية تحرز لقب “برمنغهام”…

2021-06-27 / 4:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق