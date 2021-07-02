سفارة أمريكا بالمغرب: “الأولوية في معالجة التأشيرات للمتزوجين”

2021-07-02 / 9:45 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت سفارة أمريكا بالمغرب أن الأولوية في معالجة ملفات طالبي التأشيرة تمنح للمخطوبين و المتزوجين في الظروف الحالية.

و أوضحت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب أنها ملتزمة بتقليل تراكم طالبي تأشيرات الهجرة الذين ينتظرون المواعيد مع الحفاظ على سلامة الموظفين والمتقدمين.

و أكدت السفارة ذاتها أن المتقدمين للحصول على تأشيرة المخطوبين تمنح لهم أولوية قصوى وأن المصالح المختصة في السفارة تعمل على جدولة جميع المواعيد في أسرع وقت ممكن.

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