تفاصيل رفع قيمة منح طلبة كليات الطب و الهندسة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر مراجعة مرسوم منح طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومدراس المهندسين ومدارس التجارة والتسيير، مع الهندسة البيداغوجية الإجازة-ماستر-دكتوراة.

وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، أنه أصبحت قيمة منح السلم الأول بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنوات الثلاث الأولى (6334 درهما سنويا)، في حين أصبحت قيمة منحة السلم الثاني بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالسنتين الرابعة والخامسة (7334 درهما سنويا)، بينما أصبحت قيمة منحة السلم الثالث بالنسبة لطلبة ما بعد السنة الخامسة (12154 درهما سنويا).

وأبرز المصدر ذاته أن هذا القرار جاء باتفاق مع طلبة مسلكي الصيدلة وطب الأسنان على إثر التساؤلات المثارة في الآونة الأخيرة بخصوص منح طلبة السنة السابعة بمسلك الطب والسنة السادسة بمسلكي الصيدلة وطب الأسنان.

وكان طلبة كليات الطب الممنوحون والمسجلون بالسنوات من الأولى حتى السادسة، قبل سنة 2020، يستفيدون من المنحة المخصصة للسلم الأول (بقيمة منحة سلك الإجازة)، بينما كان طلبة السنة الرابعة يتقاضون التعويض عن المهام المخول لهم من قطاع الصحة.

وأشارت الوزارة أنه تم تفعيل مقتضيات المرسوم سالف الذكر ابتداء من السنة الحالية 2020-2021، حيث تم صرف منح جميع الطلبة الممنوحين المعنيين بهذا الإجراء، باستثناء الطلبة الذين يتقاضون منحة أو أجر أو أي تعويض مخول من طرف جهة أخرى، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من نفس المرسوم، وهو تدبير عام يسري على جميع الطلبة الممنوحين بقطاع التعليم العالي.

وشددت الوزارة على أن الحكومة عملت على الرفع من قيمة التعويض عن المهام المخول من طرف قطاع الصحة لطلبة السنة السابعة بمسلك الطب من 1500 دهما شهريا إلى 2000 درهم شهريا وكذا توسيع هذه التعويض ليشمل أيضا طلبة السنة السادسة بمسلكي طب الأسنان والصيدلة، مع ضرورة مراعاة مقتضيات المادة 6 من مرسوم المنح المشار إليه أعلاه.

وأكد المصدر ذاته أن الغاية من هذه الإجراءات الوفاء الكامل بالالتزامات الحكومية في هذا الباب، من خلال توسيع قاعدة الممنوحين والرفع من قيمة المنح والتعويض عن المهام، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0