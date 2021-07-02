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التدبير المفوض للنقل العمومي يثير ضجة بمراكش

2021-07-02 / 8:32 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت هبة بريس ببلاغ من الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري تتساءل فيه حول أسباب عدم إطلاق طلب عروض التدبير المفوض للنقل العمومي بواسط الحافلات في مدينة مراكش رغم انتهاء صلاحية العقد الحالي يوم 30 يونيو 2021

و أوضح البلاغ أنه رغم انتهاء صلاحية العقد الأصلي للتدبير المفوض لخدمة النقل العمومي بواسطة الحافلات المبرم مع المفوض له الحالي في 30 يونيو 2019، والذي سبق تمديده مرتين متتاليتين لمدة سنة في كل مرة (2019-2020 و 2020-2021) عبر الاتفاق المباشر (دون منافسة)، فإن السلطةَ المُفَوِّضَةَ للقطاع بمدينة مراكش لم تعلن بَعْدُ عن إطلاق طلب عروض لتجديد الشركة المدبرة الحالية التي انتهى الأجل القانوني لتمديد عقدها في 30 يونيو 2021.

و عبرت الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري عن قلقها إزاء غياب الاستشراف والإعداد  لمرات متتالية فيما يخص إجراءات طلب العروض المتعلق بالتدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات في مراكش، في حين أن الموضوع يرتبط برهانات اقتصادية واجتماعية أساسية، والحال أن تواريخ انقضاء آجال العقود والمدة التي يتطلبها تجديدها معروفة ومتحكم فيها وأن قطاع النشاط المعني منظم بإطار قانوني واضح.

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