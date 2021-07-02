بعد تزايد حالات كورونا.. سلطات البيضاء تعيد “الباراجات” بالمدينة

2021-07-02 / 7:39 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أن اختفت السدود الأمنية و القضائية التي كان معمولا بها خلال فترة الحجر الصحي بالدار البيضاء منذ إعلان تخفيف التدابير المرافقة لحالة الطوارئ بالمملكة، عادت هاته السدود لتظهر من جديد خلال اليومين الماضيين بعدد من نقاط العاصمة الاقتصادية.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد أعادت السلطات الأمنية بالدار البيضاء عددا من نقاط المراقبة و التفتيش بالمحاور الطرقية الرئيسية و كذا بمداخل المدينة.

و ربط عدد من المهتمين هذا التحرك الأمني بارتفاع حالات كورونا في الأيام الأخيرة و كذا التهاون الكبير من طرف المواطنين في عدم احترام الإجراءات الوقائية و الاحترازية المعمول بها.

و بالرغم من كون تعامل العناصر الأمنية ب “الباراجات” التي أعيد نشرها بالدار البيضاء تطبعه الليونة، غير أن تواصل ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة و الوفيات قد يعجل بعودة تدابير مرحلة الحجر الصحي الصارمة من جديد.

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