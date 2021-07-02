طرفاية: حركة تنقيلات أفرجت عنها القيادة العامة للدرك الملكي

2021-07-02 / 7:31 مساءً
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن مصالح القيادة العليا للدرك الملكي بالعاصمة الرباط، قد باشرت حركة تنقيلات في صفوف عناصرها بمختلف مناطق المملكة من ضمنها إقليم طرفاية، مشيرة أن الحركة قد استهدفت عناصر الدرك من مختلف الرتب المهنية.

وأضافت مصادر هبة بريس، أن عدد من الدركيين من مختلف المراكز الترابية، مركز طرفاية، وجماعة أخفنير قد شملتهم الحركة، منهم من إستكملوا السنوات الثلاث أو أكثر من العمل داخل المراكز الترابية أو سرية طرفاية التابعة لجهوية العيون.

وقد أفرجت مصلحة الموظفين، بالقيادة العليا للدرك الملكي أول أمس الأربعاء، عن نتائج حركة التنقيلات حيث تم الشروع في إخبار المعنيين بها، في أفق التحاقهم بمقرات عملهم الجديدة، وذلك في شهر يوليوز الجاري.

وحسب مصادر هبة بريس التي أكدت”، على أن حركة التنقيلات شملت سرية إقليم طرفاية، حيث تم تنقيل العشرات من عناصر الدرك الملكي، و على رأسهم قائد المركز القضائي لذات السرية، حيث تم تعيينه على رأس المركز القضائي للدرك بسرية الناظور.

أما بخصوص المركز الترابي طرفاية، تم تنقيل خمسة عناصر من سرية طرفاية نحو مدن مختلفة و على رأسهم نائب المركز الترابي لطرفاية الذي تم تعيينه ضواحي القنيطرة وأخرين تم تنقيلهم إلى سرية تزنيت.

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