حادثة سير مروعة تخلف قتيلين وخمسة مصابين بسيدي إفني

هبة بريس ـ متابعة*

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح، حالة أربعة منهم بليغة، في حادثة سير وقعت اليوم الجمعة بدوار تزوكاغين بجماعة مستي إقليم سيدي إفني، بحسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الحادثة وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم ، على مستوى الطريق الوطنية رقم 21 الرابطة بين سيدي إفني وكلميم ، جراء اصطدام بين شاحنة محملة بمواد البناء قادمة من كلميم نحو سيدي افني، وسيارة أجرة من الحجم الكبير قادمة في الاتجاه المعاكس نحو جماعة مستي(إقليم سيدي إفني).

وتم نقل جثامين الضحايا إلى المستشفى الاقليمي لسيدي افني ، وكذا المصابين لتقلي العلاجات الضرورية.

*الصورة من الأرشيف

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