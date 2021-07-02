حادثة سير مروعة تخلف قتيلين وخمسة مصابين بسيدي إفني

2021-07-02 / 6:59 مساءً
0

هبة بريس ـ متابعة*

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح، حالة أربعة منهم بليغة، في حادثة سير وقعت اليوم الجمعة بدوار تزوكاغين بجماعة مستي إقليم سيدي إفني، بحسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الحادثة وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم ، على مستوى الطريق الوطنية رقم 21 الرابطة بين سيدي إفني وكلميم ، جراء اصطدام بين شاحنة محملة بمواد البناء قادمة من كلميم نحو سيدي افني، وسيارة أجرة من الحجم الكبير قادمة في الاتجاه المعاكس نحو جماعة مستي(إقليم سيدي إفني).

وتم نقل جثامين الضحايا إلى المستشفى الاقليمي لسيدي افني ،  وكذا المصابين لتقلي العلاجات الضرورية.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 18 قتيلا و2334 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية

18 قتيلا و2334 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية

2021-06-30 / 1:14 مساءً
Photo of البيضاء :ثلاثيني يجهز على والدته ويصيب شقيقه بجروح خطيرة

البيضاء :ثلاثيني يجهز على والدته ويصيب شقيقه بجروح خطيرة

2021-06-29 / 8:37 مساءً
Photo of 18 قتيلا و 2334 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

18 قتيلا و 2334 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق…

2021-06-29 / 8:09 مساءً
Photo of عطب ميكانيكي يتسبب في احتراق شاحنة بين تازة و جرسيف

عطب ميكانيكي يتسبب في احتراق شاحنة بين تازة و…

2021-06-29 / 10:20 صباحًا
Photo of انتحار نزيل بالسجن المركزي للقنيطرة

انتحار نزيل بالسجن المركزي للقنيطرة

2021-06-28 / 6:21 مساءً
Photo of شاب يلقى مصرعه غرقا بشفشاون

شاب يلقى مصرعه غرقا بشفشاون

2021-06-27 / 6:00 مساءً
Photo of طنجة.. شاب يقتل والدته بطريقة بشعة

طنجة.. شاب يقتل والدته بطريقة بشعة

2021-06-26 / 8:24 مساءً
Photo of صفرو : العثور على جثة متحللة لشخص داخل منزله

صفرو : العثور على جثة متحللة لشخص داخل منزله

2021-06-26 / 2:49 مساءً
Photo of مصر.. أربعة قتلى في انهيار مبنى بالاسكندرية

مصر.. أربعة قتلى في انهيار مبنى بالاسكندرية

2021-06-26 / 2:20 مساءً
Photo of انهيار مبنى سكني في فلوريدا إ يخلف 159 مفقود

انهيار مبنى سكني في فلوريدا إ يخلف 159 مفقود

2021-06-25 / 3:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق