لانتقاده قرارات اللجن القضائية.. الجامعة تصدر عقوبتها في حق رئيس فريق

2021-07-02 / 6:41 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوقفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيس فريق ببطولات الهواة بسبب انتقاذه قرارات اللجن القضائية التابعة للجهاز الجامعي.

و حسب بلاغ بالموقع الرسمي للجامعة، فقد اجتمعت لجنة الأخلاقيات وأصدرت قرار توقيف السيد حميد البهجة رئيس فريق شباب هوارة لمدة ستة أشهر ثلاثة أشهر منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهما، لانتقاده قرارات اللجن القضائية.

و أوضح البلاغ الجامعي أن سريان القرار سيكون بداية من الموسم الكروي المقبل.

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تعليق واحد

  1. هل في المغرب قضاء رءيس الاعلى للقضاء لص ناهب تروت الشعب كيف يكون قضاء نازه وعلى راسه كسول لا يفقه الي في النهب والاعتقال لمن ينتقده كانه علي المنتضر وهو لا يساوي شيء امام المعتقلين السياسين

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